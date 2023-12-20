القومي لحقوق الإنسان يعقد جلسات تشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات تشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الانسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتحديد المحاور والموضوعات الرئيسية والبرامج التدريبية لعام ٢٠٢٤ فيما يخص الدورات المتخصصة لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل.

وتضمنت الفاعليات، التي عقدت على مدار يومين، اقتراح تدريب الحق في المحاكمة العادلة (حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود، والحق في التقاضي للفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكان وقع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي بمقر جامعة المنصورة الجديدة، وذلك ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة السويسرية بمصر "مشروع دعم الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية في مصر".

يهدف البروتوكول إلى خلق إطار قانوني لتنظيم وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة، التعاون المشترك قي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها، إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة.