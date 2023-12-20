البابا ثيودروس يزور دمياط التابعة لإبراشية بيلوسِيُو (صور)

زار بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودوروس الثاني مدينة دمياط.

وبمناسبة "أحد أجداد القديسين" ترأس البابا ثيودروس القداس الإلهي البطريركي في كنيسة القديسَيّن جيورجيوس ونيقولاوس، بمشاركة رئيس الإبراشية المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسِيُو والوكيل البطريركي في الإسكندرية، وبمعاونة راعي الكنيسة الإيكونومس الأب بندلايمون بندلي والإيكونومس الأب ثيودوروس بايوك.

وبحضور ممثل الأزهر في المدينة مع مرافقيه، ونواب البرلمان في المدينة، وممثلين عن المدينة، وجميع أبناء المدينة الأرثوذكس المقيمين في دمياط ومن مدينة الإسماعيلية ومدينة بورسعيد.

وأشار صاحب الغبطة في كلمته إلى القديس نيقولاوس الذي احتفل بتذكاره في 6 ديسمبر، وإلى الاستعداد الصحيح لكل مسيحي للاحتفال بعيد الميلاد روحيًا.

وأكد أيضًا أن تسبحة الملائكة في ميلاد الإله الإنسان "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة" هي الرسالة التي يجب أن تعم على الكون كله.

وعبّر المتروبوليت ناركيسوس رئيس الإبراشية عن فرحه بحضور البابا ثيودروس وشكر جميع الحاضرين.

بعد ذلك قلد البابا ثيودروس راعي الكنيسة الإيكونومس الأب بندلايمون بندلي بنجمة القديس مرقس الرسول، مشيدًا بنشاطه.

وقبل ختام القداس الإلهي، أغلق البابا ثيودروس الصندوق الذي يحوي رفاة أسلافه البطاركة الثلاثة المحفوظة في كنيسة القديسين جاورجيوس ونيقولاوس المقدسة، جيراسيموس (1688 - 1610) ويوانيكيو (1645 - 1657) وكوزماس الثالث (1737 - 1748). ووضع زهور الشكر وصلى من أجل راحتة نفوسهم.

كما شكر الدولة على مساحة الأرض التي منحتها لإنشاء كنيسة مقدس جديد ومكاتب. والتي بدأ العمل عليها بعون الله بنشاط.

بعد القداس الإلهي توجه صاحب الغبطة مع مرافقيه إلى موقع بناء الكنيسة في منطقة دمياط الجديدة وأعرب عن سعادته بالتقدم غير المتوقع في عملية التشييد وتمنى الانتهاء منها في وقت قصير.