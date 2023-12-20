الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وزير الدفاع الوطني اليوناني يزور البابا ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية (صور)

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

أجرى نيكولاوس دندياس وزير الدفاع الوطني اليوناني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر  البابا ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا بالإسكندرية.

وفي معرض ترحيب صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودوروس الثاني بالوزير، أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، مشددًا على العلاقات المتناغمة بين اليونان ومصر، "التي تتعاون بشكل متناغم وبناء، وتدعم أيضًا العمل المتعدد الأوجه للبطريركية في قارة المستقبل، مع التأكيد على المثال القوي المتمثل في أن الشعوب يمكن أن تعيش بسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموحدة.

وفي الوقت نفسه، أعرب غبطته عن امتنان البطريركية للدولة اليونانية والمصرية على تفهمهما المتواصل لعملها الإنساني والاجتماعي بشكل عام. 

وفي الختام، منح البطريرك ثيودوروس الوزير وسام العرش الفخري الأعلى وهو صليب القديس مرقس الكبير ذو النجمة.

وردًا على ذلك، شكر الوزير البابا ثيودروس على الاستقبال الحار ومنحه الوسام الفخري، وأعرب عن دعم الحكومة اليونانية غير المنقوص لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، مشددًا على دورها باعتبارها "حلقة وصل مهمة مع جميع البلدان الأفريقية". وأنه يمكن للشعوب أن تعيش بسلام وتقدم دون تمييز.

May be an image of 2 people and wrist watch

حضر اللقاء القنصل العام لليونان في مدينة الإسكندرية السيد/ إيوانيس بيرجاكيس، وقبطان البحرية اليونانية السيد/ كونستانتينوس فاروكسيس، ومنسق البحرية اليونانية مع البحرية المصرية، بالإضافة إلى كبار مساعدي الوزير.

May be an image of 2 people، dais and the Oval Office

وتستعد كنيسة الروم الارثوذكس، كبقية الكنائس الغربية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، مواعيد صلوات عيد الميلاد المجيد في ايبارشية طنطا للروم الارثوذكس.

وجاءت كالاتي: 

الجمعة 22 ديسمبر 

الساعة 9 صباحًا صلاة الساعات، بكنيسة القديس جيورجيوس.

الساعة 7 مساءًا صلاة غروب اليوم (القديسين الشهداء العشرة المستشهدين في كريت)، بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل

 السبت 23 ديسمبر

الساعة 8،30 صباحًا صلاة سَحَر اليوم، يليها القداس الإلهي، بكنيسة القديس جيورجيوس

الساعة 7 مساءًا صلاة غروب خدمة تقدمة العيد مع خدمة غروب الآباء أي التي للأحد قبل الميلاد بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

الأحد 24 ديسمبر

الساعة 8،30 صباحًا صلاة سَحَر خدمة تقدمة العيد  مع سَحَر خدمة الآباء أي التي للأحد قبل الميلاد يليها القداس الإلهي بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

والساعة 6 مساء صلاة غروب العيد بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

الساعة 9،30 مساء صلاة سَحَر العيد، يليها قداس العيد للقديس باسيليوس الكبير، وكما جرى التقليد في الكنيسة في نهاية القداس الإلهي يُقدم للمصلين البروتي مع النبيذ، بكنيسة القديس جيورجيوس.

الإثنين 25 ديسمبر "عيد ميلاد المسيح".

البابا ثيؤدوروس البابا ثيؤدوروس الثاني

مواد متعلقة

"ليلة الميلاد".. مطرانا "الأرمينية" و"اللاتينية" يشاركا بحفل الترانيم بالإسكندرية

المطران عطا الله حنا: هنالك حاجة ملحة لترتيب البيت الفلسطيني ونبذ الانقسامات

جولة رعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للإمارات تبرز عمق الروابط الإنسانية بين البلدين

افتتاح المغارة الميلادية الأكبر في كاتدرائية المخلص الكاثوليكية في مونتريال

الرهبنة الفرنسيسكانية تستعد للاحتفال بمرور 800 سنة على مغارة جريتشو

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيس الشهيد بونيفاسيوس

تعرف على الرابط بين عيدي البشارة والميلاد من جهة النصوص والمدة الزمنية

اليوم.. خامس أيام تساعية الميلاد استعدادًا للاحتفال به

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟