وزير الدفاع الوطني اليوناني يزور البابا ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية (صور)

أجرى نيكولاوس دندياس وزير الدفاع الوطني اليوناني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر البابا ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا بالإسكندرية.

وفي معرض ترحيب صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودوروس الثاني بالوزير، أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، مشددًا على العلاقات المتناغمة بين اليونان ومصر، "التي تتعاون بشكل متناغم وبناء، وتدعم أيضًا العمل المتعدد الأوجه للبطريركية في قارة المستقبل، مع التأكيد على المثال القوي المتمثل في أن الشعوب يمكن أن تعيش بسلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموحدة.

وفي الوقت نفسه، أعرب غبطته عن امتنان البطريركية للدولة اليونانية والمصرية على تفهمهما المتواصل لعملها الإنساني والاجتماعي بشكل عام.

وفي الختام، منح البطريرك ثيودوروس الوزير وسام العرش الفخري الأعلى وهو صليب القديس مرقس الكبير ذو النجمة.

وردًا على ذلك، شكر الوزير البابا ثيودروس على الاستقبال الحار ومنحه الوسام الفخري، وأعرب عن دعم الحكومة اليونانية غير المنقوص لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، مشددًا على دورها باعتبارها "حلقة وصل مهمة مع جميع البلدان الأفريقية". وأنه يمكن للشعوب أن تعيش بسلام وتقدم دون تمييز.

حضر اللقاء القنصل العام لليونان في مدينة الإسكندرية السيد/ إيوانيس بيرجاكيس، وقبطان البحرية اليونانية السيد/ كونستانتينوس فاروكسيس، ومنسق البحرية اليونانية مع البحرية المصرية، بالإضافة إلى كبار مساعدي الوزير.

وتستعد كنيسة الروم الارثوذكس، كبقية الكنائس الغربية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري، وعلى خلفية الاحتفالات طرح الانبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، مواعيد صلوات عيد الميلاد المجيد في ايبارشية طنطا للروم الارثوذكس.

وجاءت كالاتي:

الجمعة 22 ديسمبر

الساعة 9 صباحًا صلاة الساعات، بكنيسة القديس جيورجيوس.

الساعة 7 مساءًا صلاة غروب اليوم (القديسين الشهداء العشرة المستشهدين في كريت)، بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل

السبت 23 ديسمبر

الساعة 8،30 صباحًا صلاة سَحَر اليوم، يليها القداس الإلهي، بكنيسة القديس جيورجيوس

الساعة 7 مساءًا صلاة غروب خدمة تقدمة العيد مع خدمة غروب الآباء أي التي للأحد قبل الميلاد بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

الأحد 24 ديسمبر

الساعة 8،30 صباحًا صلاة سَحَر خدمة تقدمة العيد مع سَحَر خدمة الآباء أي التي للأحد قبل الميلاد يليها القداس الإلهي بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

والساعة 6 مساء صلاة غروب العيد بكنيسة دخول السيد إلى الهيكل.

الساعة 9،30 مساء صلاة سَحَر العيد، يليها قداس العيد للقديس باسيليوس الكبير، وكما جرى التقليد في الكنيسة في نهاية القداس الإلهي يُقدم للمصلين البروتي مع النبيذ، بكنيسة القديس جيورجيوس.

الإثنين 25 ديسمبر "عيد ميلاد المسيح".