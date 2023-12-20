رئيس "مطروح الأزهرية" يتفقد لجان المستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية
تفقد الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء؛ امتحان المستوى الرفيع والحاسب الآلي، بمعهدي (فتيات مطروح- بنين مطروح) النموذجي، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وانتظامها، رافقه سيد عثمان، مدير إدارة التعليم النموذجي.
وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وهدوء اللجان وانتظامها، مشددًا خلال متابعته على اتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومراعاة الدقة التامة في التصحيح ورصد الدرجات.