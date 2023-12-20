الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحصين 103 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، أنه تم الانتهاء من تحصين 103 آلاف و929 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ضمن الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

مديرية الطب البيطرى محافظة الجيزة 929 رأس ماشية مرضى الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع وزارة الزراعة

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