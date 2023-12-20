الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع المجموعة الدولية للبحوث سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة أسمهان الوافي، المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية CGIAR، والوفد المرافق لها، لبحث علاقات التعاون المشترك وآفاق تطورها في شتى المجالات المرتبطة بالزراعة.

وهنأ وزير الزراعة الدكتورة أسمهان الوافي على توليها منصب المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في إدارة شؤون المجموعة، معربًا عن أمله في أن تكون للمجموعة الاستشارية المزيد من آفاق التعاون مع المراكز البحثية المناظرة بوزارة الزراعة خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء الأنشطة التي تنفذها المجموعة الاستشارية عبر مراكزها المختلفة في مصر بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

 التركيز على البحوث التطبيقية وإنتاج واستنباط أصناف محاصيل جديدة

وخلال اللقاء، أكد القصير أهمية أن يتم وضع أولويات الدولة المصرية في قطاع الزراعة والمياه في الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الــ CGIAR للفترة من 2025 – 2027 في ظل التغير المناخي والشح المائي ومشاكل الملوحة وغيرها. 

كما أكد على التركيز على البحوث التطبيقية وإنتاج واستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية، والاهتمام بالبحوث المتعلقة بحل مشاكل الملوحة والاهتمام بإنتاج المحاصيل العلفية وتطوير وتحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني والاهتمام بالإنتاج السمكي، وكذلك تبني استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لصغار المزراعين والاهتمام بتطوير التعاونيات الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية تم إنشاءها في 1971 وهي مؤسسة علمية غير هادفة للربح لدعم البحث العلمي الزراعي على مستوى العالم خاصة الدول النامية بغرض زيادة دخل صغار المزارعين في المناطق الجافة والبيئات الزراعية الهشة، وتضم المجموعة تحت مظلتها 15 من المراكز الدولية ومكاتبها الإقليمية والتي تغطي مجالات البحث العلمي الزراعي في التخصصات المختلفة.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المديرة التنفيذي للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية أسمهان الوافي

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