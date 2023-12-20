الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط عمراني: الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمينائي العين السخنة ونويبع وشرق بورسعيد

الدكتور سيف الدين
الدكتور سيف الدين فرج

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة حرصت على تنمية سيناء من خلال عدة محاور، من خلال رصد أكثر من 73 مليار جنيه استثمارات، ما يدل على مدى اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في سيناء.

الدولة اهتمت برفع كفاءة شبكة الطرق في سيناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأولوية الآن بعد تطهير سيناء من الإرهاب هي التنمية الصناعية والتجارية وربطها بمنطقة الدلتا ومدن القناة من خلال فع كفاءة شبكة الطرق.

وتابع: "بدون رفع كفاءة شبكة طرق لن تتم أي مشروعات أو استثمارات".

وواصل: "الدولة المصرية أولت اهتماما شديدا بميناء العين السخنة وميناء نويبع، وشرق بورسعيد علاوة على الاهتمام بالنوافذ البرية"، مؤكدا أن القيادة السياسية وضعت استراتيجية لتنمية سيناء من خلال تنمية البشر قبل تنمية الحجر، عن طريق توفير فرص العمل للمواطنين.

سيناء تنمية سيناء القضاء على الارهاب الدولة المصرية استثمارات سيناء

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