الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطيني: "على الولايات المتحدة وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والقذائف"

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني خاصة، ويقوم الاحتلال باستهداف القضية ويعمل على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وفقًا للمخطط الإسرائيلي.

 

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يجب العمل على حقن دماء الشعب الفلسطيني ومعالجة أسباب الصراع، واصفًا الوضع الآن في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بالمذبحة المفتوحة، معلقًا أنه على الولايات المتحدة وقف إمداد الاحتلال الإسرائيلي بالذخائر والقذائف.

الاعتداء على المقدسات الإسلامية وتكريس للحرب الدينية

وفي وقت سابق أدان قاضي قضاة فلسطين، الاعتداء العنصري الهمجي لجنود الاحتلال الإسرائيلي على مسجد في مخيم جنين وتدنيسه وإقامة طقوس تلمودية داخله باستخدام مكبرات الصوت الخاصة به.

وأكد الهباش، أن هذا الاعتداء الهمجي الذي نفذه جنود تشبعوا بالعنصرية والعدوانية، إمعان في الاعتداء على المقدسات الإسلامية وتكريس للحرب الدينية، التي بدأت بها دولة الاحتلال ضد شعبنا، محذرا من تداعيات هذه الاعتداءات.

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