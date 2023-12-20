متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال يواصل استهداف طواقمنا والمستشفيات بغزة

علق عبد الجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، على استمرار تعديات الاحتلال الإسرائيلي على الطواقم الطبية والمستشفيات المكتظة بالمرضى والجرحي والشهداء.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال يواصل استهداف طواقمنا والمستشفيات بغزة، بجانب محاصرة مركز إسعاف تابع لنا في جباليا شمال غزة، متابعًا أن جيش الاحتلال قام بقطع الاتصالات عن المراكز التابعة لنا في القطاع بأكملة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل استهداف طواقمنا والمستشفيات بغزة، مطالبًا بإدخال مزيد من المساعدات الطبية حتى نتمكن من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى، لافتا إلى أنهم يعانوا من قلة الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف بالقطاع، ولدينا 18 سيارة تعمل في المناطق التي تشهد قصفا مكثفا في غزة.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى العودة في قطاع غزة، ولا يزال المرضى والجرحى بداخلها يعانون انعدام الخدمات الطبية.