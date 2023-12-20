الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد امتحانات المهام الأدائية بمدرسة السبط الابتدائية والإعدادية

وكيل تعليم الوادي
وكيل تعليم الوادي الجديد

أجرى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم  بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة السبط الابتدائية والإعدادية المشتركة التابعة لإدارة  الخارجة التعليمية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وشدد سيد على انضباط العملية التعليمية والتزام الجميع بالزى الوحد للمعلمين وكافة القواعد المنظمة للعمل مع توفير الخدمة التعليمية المتميزة لجميع طلاب المدرسة.

وتابع المهندس سيد سير العمل بامتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والتى تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، مؤكدا على سير اليوم الدراسي حسب الخطة الدراسية القائمة.

تعليم الوادى الجديد يشارك  تصفيات الجمهورية  بمسابقة فرسان القراءة  


أكد المهندس سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مشاركة مجموعة من طلاب المحافظة بتصفيات الجمهورية لمسابقة فرسان القراءة والذين حصدوا المراكز الأولى على مستوى المديرية والتى تأتى هذا العام تحت شعار  “اقرأ بالمصرى” تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.


وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن المسابقة جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام  المكتبات واستهدفت  المسابقة جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

 

كما أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024، لصفوف النقل  الرابع الابتدائى حتى  الثانى الثانوى (عام وفنى )، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين  ومنظومة الفصل الواحد.

 

وأوضح وكيل التعليم، أنه بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الأول والثانى الإعدادى (عام _ لغات _ مهنى)  ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل.

وكيل التعليم الوادي الجديد جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل انضباط العملية التعليمية الزى الوحد للمعلمين توفير الخدمة التعليمية المتميزة

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