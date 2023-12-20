الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير أثري: الشمس تتعامد على 14 معبداً مصرياً وتمثّل انطلاقة فصل الشتاء

جريدة الدستور

علق الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، على ظاهرة تعامد الشمس على المعابد، مؤكدا أنها لم تتعامد فقط على معبد الكرنك في الأقصر فقط، بل تتعامد على 14 معبدا في مصر، والتي تمثل غدًا انطلاق لفصل الشتاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد في مصر دليل على مدى تمكن المصري القديم من علوم الفلك والهندسة.

تعامد الشمس دليل على مدى تمكن المصري القديم من علوم الفلك والهندسة

وأوضح أن ظاهرة تعامد الشمس تعكس مدى تمكن المصريين القدماء من إثراء المعابد بإعجاز فلكي وهندسي، حيث جعل الشمس تتعامد فوق قدس الأقداس في عدد من المعابد وفي أيام محددة من العام، لافتا إلى أن تعامد الشمس يتزامن مع مناسبات دينية وأعياد.

وأكد الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري أن المصري القديم عند تشييده للمعابد كان يروي موضوع يخص بالمحاصيل في هذا التوقيت، متابعا: "لم يكن من قبيل الصدفة، رغم أنه لا يوجد دلالات لاختياره هذه التوقيتات للتعامد".

وواصل: "الظاهرة بدأ رصدها منذ القرن التاسع عشر واستمرت طول هذه الفترات، وتتغير في السنوات الكبيسة، وتمثل دفعة قوية جدًا للسياحة المصرية".

تعامد الشمس ظاهرة تعامد الشمس خبير أثري فصل الشتاء المعابد المصرية

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