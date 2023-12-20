الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "تيك توكر" من أكتوبر بتهمة "فيديوهات فاضحة"

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء عبر التيك توك، والتعدى على قيم الأسرة المصرية وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وضُبطت سيدة تبث فيديوهات خادشة للحياء عبر التيك توك مقيمة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة حيث قامت بإنشاء حساب إلكترونى عبر تطبيق "تيك توك" وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

وعثر بحوزتها على 3 هواتف محمول وبفحصهم تبين احتوائها على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة كما تم ضبط مبلغ مالى وبمواجهتها أكدت أنه من متحصلات بث الفيديوهات واقرت بنشاطها الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تطبيقات للتواصل الاجتماعي النيابة العامة بالجيزة فيديوهات خادشة قيم الأسرة المصرية

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