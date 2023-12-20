الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عليها آثار تعذيب.. تفاصيل العثور على جثة فتاة مكبلة فى أكتوبر

جثة فتاة
جثة فتاة

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة العثور على جثة فتاة مُكبلة الأيدي عُثر عليها أمام كمبوند شهير في الحي الإيطالي بـ6 أكتوبر.

 

كشفت المعاينة عن أن الفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

 

كما طلبت النيابة نقل الجثمان تحت تصرفها إلى مشرحة المستشفى، حيث تخضع لإجراءات الصفة التشريحية؛ للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيتها.

 

ورفعت عناصر الأدلة الجنائية آثار البصمات بمكان الحادث، في الوقت ذاته كلف اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق أمني للكشف عن هوية الفتاة المجني عليها.

 

جثة فتاة كمبوند الحي الإيطالي بـ6 أكتوبر الحي الايطالي

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