زوج بدعوى إثبات زنا زوجته: دخلت في غيبوبة فتزوجت عرفيا وسعت لخلعي

"افتكرتني هموت ومش هفوق من الغيبوبة واتجوزت عرفي من عامل بمخزن"، بهذه الكلمات بدأ "إبراهيم.ع" دعواه القضائية التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة، ضد زوجته ويطالب فيها بإثبات ارتكابها لواقعة الزنا.

وقال الزوج في دعواه: “متزوج منذ 10 سنوات وأثمر زواجنا عن إنجاب طفلين منذ 5 سنوات تقريبا، قررت السفر للعمل في الخارج لتلبية كل متطلبات زوجتي وبيتنا”.

وتابع: “بعد غياب سنة ونصف في الغربة قررت العودة لمصر في زيارة شهر، وخلال اتجاهى للمطار انقلبت السيارة التي كنت استقلها ودخلت على إثرها في غيبوبة لمدة طويلة داخل المستشفى بالرياض، وخلال هذه المدة لم يتوصل أحد لي، وظنت زوجتي بأنني تزوجت من سيدة أخرى وقطعت علاقتي بمصر”.

وأضاف إبراهيم: “بعد 3 أشهر من بحث أهلي عني علموا بما حدث لي وحضر لي أشقائي من مصر للاطمئنان على حالتي لكني لم أفق من الغيبوبة إلا بعد سبعة أشهر، وهي لم تصدق ما حدث لي وكذبت أشقائي، وفى المقابل تعرفت على عامل بمخزن وبدأت بينهما علاقة عاطفية وتطورت لعقد عرفي بينما لا تزال على ذمتي".

واختتم: “فور عودتي لمصر لاستكمال علاجي تفاجئت بأنها تخبرني بأنها تزوجت عرفي ولجأت لمحكمة الأسرة لخلعي أيضا، وتركت منزل الزوجية وغادرت”.