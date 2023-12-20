الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيران التهمت محل ملابس وأحذية لعقار من 10 طوابق.. تفاصيل معاينة حريق وسط البلد

حريق
حريق

كشفت معاينة  حريق محل وسط البلد عن أن النيران التهمت محل ملابس وأحذية بطابق علوي بالعقار رقم 16 أ في شارع 26 يوليو بنطاق حي الأزبكية مكون من أرضي و10 طوابق ومحلات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت عملية إخماد واطفاء الحريق بالكامل.

 تفاصيل معاينة النيابة

وأضافت المعاينة أن رجال الإطفاء قاموا بعملية التبريد؛ منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان، وتمت السيطرة عليه بواسطة سيارات الإطفاء بالحماية المدنية، فيما لم ينتج عن الحريق أى خسائر بالأرواح وقام رجال حي الأزبكية بعمليات رفع المخلفات الناتجة عن الحريق وإزالة المياه الراكدة بواسطة شركة الارتقاء بالحي.

وكان رجال الحماية المدنية، تمكنوا فى السيطرة على حريق داخل محل ملابس فى منطقة وسط البلد، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وفور تلقى بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل محل فى وسط البلد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق؛ لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

حريق محل وسط البلد حريق محل ملابس وأحذية

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