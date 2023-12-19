احتواء حريق بمحل شهير بوسط البلد.. والتحريات: "النيران امتدت لمحال مجاورة"

كشفت التحريات الأولية، في حريق نشب بمحل ملابس بشارع 26 يوليو، أن النيران أتت علي محل الملابس وانتقلت لبقية المحال، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية وتنجح في السيطرة على الحريق.

التحريات: النيران أتت على مكونات محل ملابس

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة على حريق هائل اندلع داخل محل ملابس بمنطقة وسط البلد بشارع 26 يوليو.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في محل ملابس شهير في منطقة وسط البلد.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ونجحت في محاصرة النيران والسيطرة عليها، فيما تمركزت سيارات الإطفاء والإسعاف بمحيط الحريق وتمت السيطرة على الحريق