بـ73.3 مليار جنيه استثمارات عامة.. جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:

بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023

بلغت الزيادة في الاستثمارات أكثر من 15 ضعفا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013/2014

تضمنت مشروعات صناعية أبرزها "أسمنت العريش" بطاقة إنتاجية 6.9 مليون طن سنويا.

إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة"، بوسط سيناء بتكلفة 805 ملايين جنيه.

إنشاء مصنع الرخام والجرانيت في "رأس سدر" بتكلفة تصل لـ727 مليون جنيه.

لأول مرة يتم إنشاء 7 مدارس يابانية في سيناء ومدن القناة.

إنشاء 4 مدارس تكنولوجية و4 جامعات أهلية.

إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في سيناء ومدن القناة.