"القاهرة الإخبارية" تعرض جهود الدولة المصرية فى التنمية الشاملة بسيناء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن جهود الدولة المصرية في التنمية الشاملة لسيناء والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.

التنمية الشاملة بسيناء