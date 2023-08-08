الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض جهود الدولة المصرية فى التنمية الشاملة بسيناء

جهود الدولة المصرية
جهود الدولة المصرية في التنمية الشاملة بسيناء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية فيديوجراف عن جهود الدولة المصرية في التنمية الشاملة لسيناء والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا متزايدًا بسيناء لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.

التنمية الشاملة بسيناء

  1. حرصت على التنمية لتحقيق الأمن في سيناء.
  2. كثفت الدولة جهودها لتحسين الأوضاع الاجتماعية.
  3. أطلقت العديد من المبادرات منها “حياة كريمة".
  4. سعت الدولة لتطوير مشروعات المياه والزراعة.
  5. الرئيس المصري أولى اهتمامًا متزايدًا بسيناء.
  6. في عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء.
  7. زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعفا.
  8. أهالي سيناء لعبوا دورا في توسعة قناة السويس.
  9. أهالي سيناء ساهموا في استصلاح الأراضي والتصدير.
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