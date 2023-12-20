الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

مازال البحث عن موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (2023/2024)، هو الأكثر قراءة وتدوالا على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بكأس الكونفيدرالية 

ويحل موعد الزمالك  وساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، المقرر إقامتها على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.

ويأتي ذلك، بعد سقوط الفارس الأبيض في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام المصري البورسعيدي، الخميس الماضي، في الجولة التاسعة بمسابقة دوري نايل، سبقها أربعة انتصارات متواصلة للفريق محليا وقاريا.

وتمثل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي أهمية خاصة للجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، الذي يرغب في استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى، لأن الفوز سيجعل الزمالك، ضمن بنسبة 90% خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة القارية، معلنا انتهاء العقدة الأزلية التي لازمت الفارس الأبيض، على مدار مشاركته الأخيرة بنسخ دوري أبطال إفريقيا، المتمثلة في توديع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفيدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، المقرر إقامتها على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لجميع منافسات مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، فضلا عن المباراة النهائية للمسابقة القارية.

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موقف الزمالك بمجموعات كأس الكونفيدرالية

يتربع الزمالك على قمة المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة خلال المواجهات الثلاثة الماضية، بالفوز على أبوسليم الليبي 1/0، فيما اكتسح سوار الغيني برباعية نظيفة، في ثاني الجولات، وأخيرا الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.

ويأتي أبوسليم الليبي في المركز الثاني من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ثم الفريق الأنجولي بـ3 نقاط، وأخيرا سوار الغيني بلا رصيد من النقاط.

نهضة بركان يمنح الزمالك لقبه الوحيد

يمتلك فريق الزمالك، لقبا وحيدا من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عندما استطاع التتويج بالبطولة القارية، على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب سقوط الفارس الأبيض ذهابا بهدف نظيف وفوزه إيابا بنفس النتيجة أيضا، وذلك في نسخة 2019.

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