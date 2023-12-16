الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام عبدالمجيد يتماثل للشفاء قبل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى

الزمالك
الزمالك

انتظم حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب النادي استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهى عبدالمجيد من أداء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر في الأنف خلال تواجده في معسكر المنتخب الأوليمبي الأخير.

وشارك المدافع في التقسيمة الفنية للفريق خلال مران اليوم بعد الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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