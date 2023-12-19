سر حضور مدرب الزمالك السابق مباراة السيتي وأوراوا في مونديال الأندية

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك السابق على حضور مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريدز دياموندز الياباني، في كأس العالم للأندية.

وتواجد جروس أعلى منصة الإعلاميين بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بجانب طاقم محللي أداء مانشستر سيتي، حيث يشارك في تحليل أداء الفريقين لصالح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق لجروس تدريب الزمالك، كما درب فريق أهلي جدة السعودي.

ويلعب مانشستر سيتي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

صورة حصرية من ملعب الجوهرة لمدرب الزمالك جروس

دي بروين وهالاند يؤازران السيتي أمام أوروا: هذا موقفهما من البطولة

حرص النرويجي إيرلينج هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين على التواجد رفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لمؤزارتهم قبل المباراة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في كأس العالم للأندية السعودية 2023.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم. ودخل هالاند ودي بروين أثناء العمليات الإحمائية للفريق، وجلسا على مقاعد البدلاء في ظل خروجهما من قائمة اللقاء.

ويتغيب دي بروين وهالاند عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

أشار مصدر لـ “الدستور” قبل لقاء اليوم إلى أن دوكو ودي بروين وهالاند بنسبة كبيرة لن يشاركا حتى نهاية البطولة مع السيتي وتم رفع اسم الاثنين من قائمة الفريق.

ويلعب السيتي اليوم بدون مهاجم صريح في ظل جلوس جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء، وغياب إيرلينج هالاند عن قائمة الفريق للإصابة بجانب جيريمي دوكو وكيفين دي بروين.

كأس العالم للأندية.. ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق بدون مهاجم أمام أوراوا ريدز الياباني

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، أكي

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، نونيز

خط الهجوم: فودين، جريليش، سيلفا