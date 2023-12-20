الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شريف الصياد يكشف تاريخ نشأة شركة "تريدكو الصياد" وأهم منتجاتها

شريف الصياد
شريف الصياد

قال شريف الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تريدكو الصياد، إن الشركة بدأت منذ عام 1935 بداية من جده، وبعده الجيل الثاني وهو والده وأعمامه وتم تحويلها من معارض لشركة تصنيع.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه في البداية تم عمل مصنع أجهزة منزلية لتكملة الصناعات التي تعرض في معارضهم، مشيرًا إلى أنه يوجد صناعة التبريد والثلاجة والمبرد سواء أكان رأسيًا أم أفقيًا، وأنه بداية من العام المقبل سيتم افتاح مصنع لصناعة الغسالة والبوتجاز يهدف لتصدير 40% من منتجاته. 

أهم ما يميز المصنع

وأكد أن أهم ما يميز المصنع هو نسب الضمان والتي تصل إلى 5 سنوات، ويتم توفير قطع الغيار، وهذا ما يميز المنتج المصري عن المستورد، كما أن المنتج 85% منه صناعة مصرية.

وكشف أنه يوجد لديهم 4 مصانع تضم 1500 عامل، بالإضافة لمصنع كابلات ببني سويف، ومصنع صناعات مغذية للسيارات، بالإضافة لمصنع سكوتر.

شريف الصياد تريدكو الصياد شركة تصنيع صاحبة السعادة مايميز المصنع

مواد متعلقة

مريم الخشت تتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن سر تفاهمها مع أسرتها وأصدقائها

الشيف عماد الخشت يكشف لـ "صاحبة السعادة" كواليس خطوبة ابنته مريم (فيديو)

تعرف على ضيوف "صاحبة السعادة" فى حلقتى الإثنين والثلاثاء المقبلين

مروان سرى يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن بدايات ظهوره فى السينما (فيديو)

المنشد شعبان عبدالجيد لـ"صاحبة السعادة": مصر تصدر الإنشاد الدينى إلى العالم

المنشد إبراهيم راشد لـ"صاحبة السعادة": نشأتى القرآنية جعلتنى أحب المدح والموالد

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الباز يحذر من انفجار وشيك داخل حزب الوفد ويكشف الكواليس

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

الحرب المنسية| اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الجنجويد فى «الجزيرة».. ونزوح الآلاف

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربي الأردني في منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى