شريف الصياد يكشف تاريخ نشأة شركة "تريدكو الصياد" وأهم منتجاتها

قال شريف الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تريدكو الصياد، إن الشركة بدأت منذ عام 1935 بداية من جده، وبعده الجيل الثاني وهو والده وأعمامه وتم تحويلها من معارض لشركة تصنيع.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه في البداية تم عمل مصنع أجهزة منزلية لتكملة الصناعات التي تعرض في معارضهم، مشيرًا إلى أنه يوجد صناعة التبريد والثلاجة والمبرد سواء أكان رأسيًا أم أفقيًا، وأنه بداية من العام المقبل سيتم افتاح مصنع لصناعة الغسالة والبوتجاز يهدف لتصدير 40% من منتجاته.

أهم ما يميز المصنع

وأكد أن أهم ما يميز المصنع هو نسب الضمان والتي تصل إلى 5 سنوات، ويتم توفير قطع الغيار، وهذا ما يميز المنتج المصري عن المستورد، كما أن المنتج 85% منه صناعة مصرية.

وكشف أنه يوجد لديهم 4 مصانع تضم 1500 عامل، بالإضافة لمصنع كابلات ببني سويف، ومصنع صناعات مغذية للسيارات، بالإضافة لمصنع سكوتر.