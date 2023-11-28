مروان سرى يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن بدايات ظهوره فى السينما (فيديو)

تحدث مروان سرى، الذي يعرف بصانع المحتوى الرياضي، عن مشواره الفني ومحطاته المهمة.

وقال سري، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع على قناة دي إم سى، إنه بدأ بالتمثيل في عدة أعمال مثل “الباطنية” و"الديلر" و"العيادة"، ولكنه واجه صعوبات في الاستمرار في هذا المجال.

وأضاف أنه اتجه بعدها للإخراج وعمل مع المخرج أحمد الجندى في مسلسل “الكبير أوى،” موضحًا أنه انتقل إلى السوشيال ميديا بعد أن اكتشف شغفه بكرة القدم ورغبته في تقديم محتوى مميز ومسلي عن هذه الرياضة.

وأشار سري، إلى أنه حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال وأنه من مشجعي الأهلى وأرسنال.