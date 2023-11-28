الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مروان سرى يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن بدايات ظهوره فى السينما (فيديو)

مروان سري مع صاحبة
مروان سري مع صاحبة السعادة

تحدث مروان سرى، الذي يعرف بصانع المحتوى الرياضي، عن مشواره الفني ومحطاته المهمة.

وقال سري، في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع على قناة دي إم سى،  إنه بدأ بالتمثيل في عدة أعمال مثل “الباطنية” و"الديلر" و"العيادة"، ولكنه واجه صعوبات في الاستمرار في هذا المجال.

وأضاف أنه اتجه بعدها للإخراج وعمل مع المخرج أحمد الجندى في مسلسل “الكبير أوى،” موضحًا أنه انتقل إلى السوشيال ميديا بعد أن اكتشف شغفه بكرة القدم ورغبته في تقديم محتوى مميز ومسلي عن هذه الرياضة.

وأشار سري، إلى أنه حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال وأنه من مشجعي الأهلى وأرسنال.

مروان سرى صانع المحتوى المحتوي الرياضي إسعاد يونس صاحبة السعادة الاهلى ارسنال مشجعي الأهلى مسلسل الكبير أوي الباطنية السوشيال ميديا كرة القدم

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الأسرى الفلسطينيون المقرر الإفراج عنهم لا يزالون بسجن عوفر

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

الحقنة القاتلة.. أسرة طالبة حلوان تروى قصة وفاتها بـ"مضاد حيوى"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم غرب رام الله

ياسر القاضى لـ الشاهد: وصلنا لتصنيع 30 ألف تليفون محمول فى العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟