عليّ الدين هلال: الخلاف فى الرأى مصدر إثراء وغنى وعلامة قوة للمجتمع

ثمّن د.عليّ الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، لقاء الرئيس السيسي بقصر الاتحادية المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكدًا أن المجتمع القوي هو الذي يستطيع تحمل الخلافات ويناقشها بشكل حضاري وسلمي ومشروع واختيار أفضلها للتنفيذ.

وأضاف هلال، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن الاستفادة من الاختلاف وليس الخلاف وأن يصبح ذلك فكرة سائدة في الثقافة السياسية، مشيرًا إلى أن الخلاف أمر طبيعي وهذا سنة الله، والخلاف في الرأي هو خلاف من أجل المصلحة العامة، واجتهادات من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وهو ليس مصدر ضعف أنه تقسيم الناس، بل مصدر إثراء وغنى وعلامة قوة للمجتمع.