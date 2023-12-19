"خطة النواب": الحكومة تنفذ برنامجًا لطرح شركات وأصول عامة للبيع

أكد د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تنفذ برنامجًا لطرح عدد من الشركات والأصول العامة للبيع للقطاع الخاص، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأداء الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن هذا البرنامج ليس جديدا، بل يعود تاريخه إلى فترة سابقة، ويشمل نحو 50 شركة وأصل من الأصول العامة، سواء كانت بالكامل أو بالجزء.

أعلن أن رئيس الوزراء سيوقع غدًا على طرح 7 فنادق تابعة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يأتي في ظل ارتفاع الطلب على السياحة في مصر، وتوافر العديد من المشروعات السياحية الجديدة، مثل المتحف المصري الكبير.

وأشار الفقي إلى أن الطاقة الفندقية الحالية في مصر تبلغ 250 ألف غرفة، وهي غير كافية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين، التي قد تصل إلى 10 أو 12 مليون سائح سنويا، لذلك فإن الحكومة تسعى لزيادة الطاقة الفندقية إلى نصف مليون غرفة خلال الـ 5 سنوات القادمة، بمعدل 50 ألف غرفة كل عام.