نشأت العمدة: فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية عبور جديد للمستقبل ومكسب هائل للوطن

هنأ النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثالثة بعد اكتساحه الانتخابات بنسبة تفوق الـ89%، قائلا: فوزه دليل على الشعبية الواسعة له وثقة ملايين المصريين في سياسته.

وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر، مضيفا: الشعب المصرى قال كلمته وصوت للسيسي لاستمرار الأمن والأمان والجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية 2024، تضع خارطة المستقبل لمصر خلال السنوات الست المقبلة، مشيرا إلى أن المصريين الذين اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صنعوا ملحمة في حب مصر.

ولفت نشأت، إلى أن الشعب المصري العظيم يعي حجم التحديات التي تواجه الوطن، وآمن برؤية زعيم وطني مخلص قدم الكثير والكثير لوطنه، ولذلك جاء التصويت في صالح السيسي. باعتباره زعيما ذا باع وخبرة في الحكم واستطاع قيادة مصر لبر الأمان.

واختتم النائب محمد نشأت العمده بيانه بالقول، إن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي في هذا المارثون الانتخابي الكبير، واختار الأصلح لقيادة البلاد للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، مشددا فوز السيسي بالرئاسة عبور جديد للمستقبل ومكسب هائل للوطن.

من جانبه أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن عودة الحوار الوطني خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخما كبيرا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحوار ساهم كثيرا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.