الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية عبور جديد للمستقبل ومكسب هائل للوطن

نشأت العمدة
نشأت العمدة

هنأ النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثالثة بعد اكتساحه الانتخابات بنسبة تفوق الـ89%، قائلا: فوزه دليل على الشعبية الواسعة له وثقة ملايين المصريين في سياسته.

 

وأوضح نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر، مضيفا: الشعب المصرى قال كلمته وصوت للسيسي لاستمرار الأمن والأمان والجمهورية الجديدة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية 2024، تضع خارطة المستقبل لمصر خلال السنوات الست المقبلة، مشيرا إلى أن المصريين الذين اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صنعوا ملحمة في حب مصر.

 

ولفت نشأت، إلى أن الشعب المصري العظيم يعي حجم التحديات التي تواجه الوطن، وآمن برؤية زعيم وطني مخلص قدم الكثير والكثير لوطنه، ولذلك جاء التصويت في صالح السيسي. باعتباره زعيما ذا باع وخبرة في الحكم واستطاع قيادة مصر لبر الأمان.

 

واختتم النائب محمد نشأت العمده بيانه بالقول، إن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي في هذا المارثون الانتخابي الكبير، واختار الأصلح لقيادة البلاد للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، مشددا فوز السيسي بالرئاسة عبور جديد للمستقبل ومكسب هائل للوطن.

 

من جانبه أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن عودة الحوار الوطني خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخما كبيرا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحوار ساهم كثيرا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

الرئيس السيسي النائب محمد نشأت العمدة الانتخابات الرئاسية المارثون الانتخابى فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة

مواد متعلقة

برلمانى: فوز السيسى بالانتخابات يعبر عن تطلع الشعب المصرى للمستقبل تحت قيادة حكيمة

نائب بالشيوخ مهنئًا السيسي بولاية ثالثة: قدمتم خدمات هائلة للوطن

برلماني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

برلماني مُهنئًا الرئيس السيسي: "الرجل المناسب لاستكمال المسيرة"

نائب: فوز السيسى "باكتساح" تأكيد على انحياز الشعب للأمن والاستقرار

حزب المستقلين الجدد يهنئ الرئيس السيسي بالفوز بانتخابات الرئاسه

حزب المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

قانونية "الغد" تناقش أهمية نشر الثقافة القانونية داخل الأحزاب السياسية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

الأهلى يعلن موقفه من المشاركة فى كأس الرابطة رسميًا

"الزراعة" تعلن موعد تراجع أسعار البصل: هذه هى الأسباب

"الزراعة" تكشف مفاجآت صادمة عن محكتري البصل: هذا سعره غدًا

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى