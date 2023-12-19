نائبة عن لقاء الرئيس السيسي بمنافسيه: عكس صورة قائد سياسي من الطراز الأول

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة، بقصر الاتحادية اليوم.

وقالت في تصريحات لـ"الدستور"، إن مشهد مقابلة الرئيس السيسي الفائز بفترة رئاسته الثالثة مع مرشحي الرئاسة لعام 2024 كان أكثر من رائع، وعكس صورة قائد سياسي من الطراز الأول، يجسد حقيقة انفتاح رجل الدولة على جميع القوى والأطياف السياسية حتى وإن كانو منافسيه.

وثمنت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما أشار إليه السيسي بدراسة الاستفادة فيما ورد ببرامجهم الانتخابية مع البرنامج الخاص به، مع إمكانية الاستفادة منهم في مواقع أخرى، مشيرة إلى أن هذا يمثل أبهى صور العرس الديمقراطي الذي تعيشه مصر الآن.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في قصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

