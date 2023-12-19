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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار حالة الطقس غدا الأربعاء 20 ديسمبر 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس
طقس

أخبار حالة الطقس غدا الأربعاء 20 ديسمبر يبحث عنه الكثير من الأشخاص عبر محرك "جوجل" العالمي اليوم خلال الساعات الماضية حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاربعاء 20 ديسمبر حيث يسود طقس لطيف نهـارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد في ساعات الليـل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء 20 ديسمبر 

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية والتي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد في الصباح الباكر، كما تهيب بالسائقين السالكين لتلك الطرق في الصباح بضرورة توخي الحذر.

حالة الطقس غدا

كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سالسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة يوم الخميس المقبل كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء مثيرة للرمال والاتربة وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء

القاهرة: العظمى: 22 الصغرى 15 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى: 21 الصغرى 14 الاسكندرية: العظمى: 21 الصغرى 13 بنها: العظمى: 22 الصغرى 14 دمنهور: العظمى: 22 الصغرى 13 وادي النطرون: العظمى: 22 الصغرى 14 مرسى مطروح: العظمى: 20 الصغرى 12 السلوم: العظمى 18 الصغرى 11 الغردقة: العظمى: 26 الصغرى 17 كفر الشيخ: العظمى: 21 الصغرى 13 شرم الشيخ: العظمى: 26 الصغرى 17 طابا: العظمى: 22 الصغرى 14 سفاجا: العظمى: 26 الصغرى 16 الزقازيق: العظمى: 22 الصغرى 14 بني سويف: العظمى: 22 الصغرى 13 الفيوم: العظمى: 22 الصغرى 13 سانت كاترين: العظمى: 20 الصغرى 6 المنيا: العظمى: 22 الصغرى 12 أسيوط: العظمى: 23 الصغرى 10 سوهاج: العظمى: 23 الصغرى 12 أبو سمبل: العظمى: 26 الصغرى 14 قنا: العظمى: 25 الصغرى 13 الأقصر: العظمى: 26 الصغرى 11 أسوان: العظمى: 27 والصغرى 13.

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