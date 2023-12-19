الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واشنطن تعلن "الشرط المقيّد" للتوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة فى غزة

تردي الأوضاع الإنسانية
تردي الأوضاع الإنسانية في غزة - أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يمكن التوصل إلى "هدنة إنسانية ممتدة" حال موافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين، وذلك بحسب ما أفادت به شاشة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل مساء الثلاثاء.

أوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترحب بقرار يدعم تلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة، لكن تفاصيل القرار مهمة، كما أنها تعمل مع زملاء في مجلس الأمن لحل قضايا متعلقة بمشروع قرار خاص بغزة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية ترحيبها باضطلاع الصين بدور بناء في محاولة منع هجمات الحوثيين على حركة الملاحة البحرية الدولية.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية هدنة إنسانية ممتدة حماس المحتجزين غزة الاحتياجات الانسانية مجلس الأمن

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