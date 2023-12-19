“القاهرة الإخبارية”: تخوف إسرائيلى من موقف الإدارة الأمريكية تجاه عدوانها على غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إنّ ثمّة مفارقة واضحة حين يتحدث مسئولون أمريكيون في وسائل الإعلام الأمريكية أو حتى حين قدومهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عند لقاء نظرائهم الإسرائيليين.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه كان هناك تخوف إسرائيلي من تغير الخطاب والسردية الأمريكية الموجهة نحو حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في تحديد نافذة زمنية لإنهاء العمليات البرية في جنوب قطاع غزة أو انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع.

وأوضحت أنه مع قدوم ممثلي الإدارة الأمريكية إلى دولة الاحتلال مثل مستشار الأمن القومي الأمريكي أو حتى وزير الدفاع الأمريكي قالوا إنهم لم يأتوا لتحديد جداول زمنية للحكومة الإسرائيلية، وأن إسرائيل تعي ما تفعله وبخاصة في تحركاتها العملياتية والتكتيكية على أرض الواقع.

وأكدت أن هناك تغيرًا وتراجعًا في الخطاب الإسرائيلي أو الأمريكي، فالرئيس الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن هناك انفراجات إسرائيلية للحديث عن صفقة تبادل جديدة، وأن إسرائيل معنية بالذهاب إلى صفقة تبادل جديدة لضمان الإفراج عن كل المحتجزين لدى فصائل المقاومة.