الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دي بروين وهالاند يؤازران السيتي أمام أوروا: هذا موقفهما من البطولة

هالاند
هالاند

حرص النرويجي إيرلينج هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين على التواجد رفقة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لمؤزارتهم قبل المباراة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في كأس العالم للأندية السعودية 2023. 

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريد دياموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم. ودخل هالاند ودي بروين أثناء العمليات الإحمائية للفريق، وجلسا على مقاعد البدلاء في ظل خروجهما من قائمة اللقاء.

صور حية من مراسل الدستور في جدة

 ويتغيب دي بروين وهالاند عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم بسبب الإصابة.

أشار مصدر لـ “الدستور” قبل لقاء اليوم إلى أن دوكو ودي بروين وهالاند بنسبة كبيرة لن يشاركا حتى نهاية البطولة مع السيتي وتم رفع اسم الاثنين من قائمة الفريق.

ويلعب السيتي اليوم بدون مهاجم صريح في ظل جلوس جوليان ألفاريز على مقاعد البدلاء، وغياب إيرلينج هالاند عن قائمة الفريق للإصابة بجانب جيريمي دوكو وكيفين دي بروين.

كأس العالم للأندية.. ستونز أساسيًا في تشكيل السيتي والفريق بدون مهاجم أمام أوراوا ريدز

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، أكانجي، أكي

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، نونيز

خط الهجوم: فودين، جريليش، سيلفا

ويسعى مانشستر سيتي المشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية والاقتراب خطوة من تحقيق لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتطلع فريق أوراوا ريدز  لتحقيق المفاجأة وإقصاء بطل أوروبا من البطولة للتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

ويشارك فريق أوراوا ريدز الياباني بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1 -0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ميزة لبطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية بانطلاق مشوارهما في كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة فريق فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية، بينما سيواجه الفريق الخاسر النادي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتقام كلتا المباراتين يوم الجمعة المقبل.

هالاند دى بروين مانشستر سيتى أوراوا ريد دياموندز كأس العالم للأندية السعودية

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