الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إسعاد يونس تكشف موعد طرح فيلم "عصابة عظيمة"

إسعاد يونس
إسعاد يونس

كشفت الفنانة إسعاد يونس عن موعد طرح فيلم "عصابة عظيمة" في دور العرض السينمائي، والذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس البوستر الخاص بها في العمل عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، معلقًة: "أخيرًا وبعد غياب طويل إسعاد يونس راجعة على شاشات السينما من خلال الفيلم الكوميدي عصابة عظيمة، في جميع دور العرض 4 يناير."

فيلم عصابة عظيمة

 فيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

 

فيلم عصابة عظيمة عصابة عظيمة الفنانة إسعاد يونس إسعاد يونس طرح فيلم عصابة عظيمة دور العرض السينمائي

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