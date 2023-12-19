قبل ساعات من توقيعها.. القائمة الكاملة للفنادق المطروحة للبيع في صفقة استثمارية ضخمة

ساعات قليلة تفصلنا عن توقيع صفقة هامة بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن بيع حصة من الشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدد من الفنادق المملوكة للدولة، من خلال شركة إيجوث ومصر للفنادق، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تضم قائمة الفنادق التى تشملها الصفقة، 7 فنادق هى: فندق شتيجنبرجر نايل بالاس بالقاهرة والإسكندرية، موفينبيك بأسوان، ماريوت مينا هاوس بالقاهرة، ماريوت القاهرة عمر الخيام، وينتر بالاس بالأقصر، وأولد كتراكت أسوان، بالإضافة إلى 5 فنادق إضافية جاري تجهيزهم للطرح، وذلك بهدف ضخ رأس مال فى هذه الفنادق لتطويرها ورفع كفاءتها مما من شأنه المساهمة فى تعظيم العائد من تلك الفنادق فضلًا عن تنمية القطاع السياحى.

صفقة بيع الفنادق ببرنامج الطروحات

وتقارب قيمة الصفقة مليار دولار نظير طلب رفع الحصة المقرر بيعها من الشركة المالكة للفنادق من 37% لـ 51%، وكانت الحكومة قد أعلنت في السابق أن قيمة الصفقة 700 مليون دولار نظير بيع حصة 37% من الشركة القابضة.

مفاوضات الصندوق السيادي



وتلقى الصندوق السيادي عروض الشراء من المستثمرين المهتمين، وتم تأهيل العروض المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار، وجرى التفاوض معهم لتحسين التقييم المقدم، وكذا تحسين صيغة الشراكة، إلى أن تم اختيار تحالف يضم شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.



وفى سياق متصل، تعتزم الحكومة إتمام 6 صفقات من المرحلة الثالثة من الطروحات خلال العام المالي الحالى من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، والتى تشمل 6 شركات تساهم بها الدولة، وهى محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين بإجمالى 300 مليون دولار، وشركة وطنية للمنتجات البترولية، وشركة دمياط لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، طرح حصة من بنك المصرف المتحد، وطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان.