الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير البحث العلمي الأسبق: التعداد السكاني المرتفع ما زال يمثل عبئًا على الدولة

التعداد السكاني
التعداد السكاني

قال الدكتور حسين خالد، أستاذ الأورام ووزير البحث العملي الأسبق، إنه يجب أن يكون هناك تنظيم للأسرة بشكل كبير، حيث يمثل التعداد السكاني المرتفع عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية، وهذا التعداد لا يسمح بتوفير فكرة رفاهيات الأسر.

الارتقاء بجودة الخدمات 

وأكد الدكتور حسين خالد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي متهم بظاهرة الزيادة السكانية بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تهدف جميع مؤسسات الدولة الحد من هذه الزيادة السكانية الملحوظة حتى يشعر المواطن بجودة الخدمات التي تريد الدولة أن يحصل عليها في كافة المجالات.

وأضاف في حديثه، أن هناك نهضة شاملة في القطاع  الطبي في مصر، حيث تم تطوير نظام التعليم الطبي بالجامعات بصورة ملحوظة، وهذا التطوير هدفه الأساسي الارتقاع بمستوى الطبيب المصري في جميع التخصصات.

المبادرات الصحية المصرية

وأشار إلى أن الدولة أطلقت الكثير من المبادرات الطبية للمواطنين للكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا أصبح المواطن قادرا على الاطمئنان على حالته الصحية بل وأخذ العلاج بالمجان. 

وزير البحث العلمي الأسبق حسين خالد اكسترا نيوز المبادرات الوطنية الصحية الرئيس السيسي

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