الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نادى الأسير الفلسطينى: لا مفر أمام حكومة الاحتلال إلا القبول بهدنة جديدة

أمجد النجار
أمجد النجار

قال أمجد النجار، المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني، إنّه لا مفر أمام الحكومة الإسرائيلية إلا القبول بهدنة إنسانية جديدة في غزة، بسبب ما يحدث مع الأسرى الموجودين لدى المقاومة، مشيرًا إلى ما حدث خلال الأيام الماضية من قتل 3 أسرى إسرائيليين كانوا يرفعون الراية البيضاء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف النجار، الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الفيديو الأخير الذي نُشر في غزة حول الثلاثة جنود احتياط الذين قالوا لا نريد الموت بطيران الاحتلال، وبالتالي، فإن الضغط الشعبي الجماهيري هو الذي سيجبر دولة الاحتلال على الذهاب إلى الهدنة، ومن المتوقع أن يكون استجابة للهدنة لأنه لا مفر أمامهم إلا القبول بالهدنة من أجل ضمان حياة أسراهم الموجودين لدى فصائل المقاومة في غزة، مؤكدًا أن دولة الاحتلال تشهد مسيرات يوميًا في شوارع تل أبيب أمام مقر الحكومة الإسرائيلية.

أوضح المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني، أنه عند انتهاء تجربة المقاومة في صفقات التبادل والتي تمت خلال 7 أيام وجرى الإفراج فيها عن أسرى أطفال وأسيرات عادت الأمور إلى موضعها الأول من حيث عمليات القصف والإبادة لأبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه التجربة لن تُكرر، والمقاومة تريد وقف إطلاق النار بالكامل، ومن ثم، البدء في مفاوضات حول ملف الأسرى بالكامل.

القاهرة الإخبارية غزة هدنة إنسانية جديدة الأسرى المقاومة

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