الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتر بـ50 جنيهًا.. "محلية النواب" تعلن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح (فيديو)

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أكد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري، لحل مشكلة 3 ملايين أسرة تسكن في مبان مخالفة على أرض مصر.

وقال وفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" الذي يبث على قناة صدى البلد، إن هذه الأسر كانت تواجه خطر الإزالة والمخالفات والسجن، وقد وفر القانون الجديد العديد من الحلول لمساعدتهم.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ستصدر خلال 6 شهور من تاريخ صدور القانون، وأنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة في مخالفات التصالح، حيث سيكون سعر المتر 50 جنيها ويمكن التقسيط على 3 سنوات دون فوائد، أو 7 سنوات بفائدة رمزية تعتمد على فائدة البنك المركزي ولا تزيد علي 12%.

وأضاف أنه لا يمكن التصالح مع الجراجات التي تحولت إلى محال تجارية، أو الأراضي التي تتبع لوزارة الري، مؤكدا أن القانون الجديد يهدف إلى دعم الأسر المصرية.

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