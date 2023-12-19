الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدة متهمة بنشر فيديوهات فاضحة عبر الإنترنت بـ6 أكتوبر

متهمة
متهمة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدة تقوم بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، من خلال نشر فيديوهات فاضحة لها.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بإنشاء حساب إلكترونى عبر تطبيق "تيك توك" وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية. 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة وبفحصها تبين احتواؤها على فيديوهات خادشة للحياء خاصة بالمتهمة" ومبلغ مالى.

وبمواجهتها أقرت أن المبالغ المالية من متحصلات بث الفيديوهات المشار إليها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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