وائل أبودقة: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية مشرف ولم نشهده فى أى دولة

تحدث وائل أبودقة، ابن عم الشهيد المصور سامر أبودقة، عن بدايات سامر في مهنة التصوير وحرصه على إظهار الحقيقة ونقل الصورة كاملة حتى تم استهدافه.

وقال خلال كلمته بمؤتمر صحفى مشترك بين نقابتى الصحفيين فى مصر وفلسطين والاتحاد الدولى "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة"، تحت عنوان "يوم مع الصحافة الفلسطينية".. غزة تواجه الإبادة والتهجير.. أوقفوا الحرب، إن هناك الآلاف في غزة يستشهدوا ولكن سامر أبودقة تُرك ٦ ساعات ينزف إلى أن استشهد.

وأكمل: أول مرة يعرف العالم أن لدينا أطفال في سن الـ١٢ والـ١٤ في المعتقلات، لافتًا إلى أن مهنة الصحافة رسالتها يجب أن تكون شريفة وصاحبها لا بد أن يكون لديه ضمير، وحاولوا شراءنا بكل الطرق إلا أننا ندافع عن وطن.

وتابع: "أقدر موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية وأؤكد أن ما يتم هو مخطط للمنطقة بأكملها".

وتابع: الموقف المشرف الموجود في مصر غير موجود في أي دولة في العالم سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، رغم الضغوط.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة"، ضمن فعاليات "يوم مع الصحافة الفلسطينية" الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصريين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه السلام الوطني لفلسطين، ثم الوقوف دقيقة إجلال لشهداء فلسطين.

شارك في المؤتمر خالد البلشي نقيب الصحفيين، وناصر أبوبكر نقيب صحفيى فلسطين، ومنير زعرور مدير البرامج والسياسات فى الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للصحفيين، ووائل أبو دقة، ابن عم الشهيد سامر أبو دقة.