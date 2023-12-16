عزت إبراهيم: الإعلام الدولي لم يعكس الواقع السياسي في مصر (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، عن موقف مصر من القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في الساحة الدولية، مؤكدا أن الشعب المصري يشعر بالخطر على أمنه القومي ويتفاعل مع الانتخابات الرئاسية بحماس.

وقال إبراهيم، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، إنه كان مندهشا من المشاركة الكبيرة للمصريين في الخارج في التصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذا يعبر عن الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي يقوده الرئيس، كما أشاد بدور الهيئة العامة للاستعلامات في تغطية الانتخابات وتوفير الفرصة لجميع الصحفيين لمتابعة العملية الانتخابية بشفافية ومهنية.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن كانت مهمة لتصحيح الصورة السلبية التي تروجها بعض الصحف الغربية عن مصر، موضحًا أن هذه الصحف تعتمد على تصورات مغلوطة ومتحيزة تم تصنيعها قبل عام 2013، وقال إن مصر تعاني منذ عشر سنوات من هذه الحملات الإعلامية التي تحاول تشويه سمعتها وتقويض استقرارها.

وتطرق إلى الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ترفض أي محاولات لتفريق غزة عن الضفة الغربية أو لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وقال إن الشعب المصري يتفهم خطورة هذه المخططات على أمنه القومي ويتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بإجماع وطني في مصر وتعتبر قضية عربية وإسلامية مركزية.