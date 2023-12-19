وزير الرياضة يهنئ لاعبي الغطس بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

تقدّم د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلى لاعبي الاتحاد المصري للسباحة بعد تمكّن لاعبي منتخب مصر للغطس من التأهل رسميًا لأوليمبياد باريس بعد تحقيقهم المراكز الأولي في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، والتي أقيمت خلال الفترة من ١٨-١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ بجنوب افريقيا.

وتأهل محمد فاروق بعد فوزه ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك، رامز ضياء - ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت، مها عامر، ذهبية منافسات سلم ٣م متحرك، ملك توفيق - ذهبية منافسات سلم ١٠م ثابت، وفي منافسات الزوجي متحرك رجال حقق محمد فاروق ورامز ضياء ذهبية منافسات سلم ٣م، مها عامر وملك توفيق ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك آنسات، ومحمد فاروق ومها عامر ذهبية منافسات سلم ٣م زوجي متحرك مختلط.

أشار صبحي إلى التنسيق الكامل لإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

وأوضح الوزير أن الرياضة المصرية خاصة على مستوى المنتخبات حققت وتحقق العديد من الإنجازات والنتائج الجيدة والمميزة، وذلك دليل على تحقيق الرياضة المصرية طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفى العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذى توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية.

من جانب آخر، أناب وزير الرياضة، اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، لحضور مؤتمر تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي 2018- 2023، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، بحضور وزراء الصحة والتضامن، بمشاركة الوزارات المعنية، والسفير/ كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وإلينا بانوفا، الممثل المقيم للاتحاد الأوروبي في مصر، منال جمال-وكيل الوزارة-رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام لادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.