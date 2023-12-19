اليوم.. خامس أيام تساعية الميلاد استعدادًا للاحتفال به

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول اليوم الخامس من تساعيّة الميلاد، والتي تصلي بها الكنيسة صلاتها الشهيرة استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

نص الصلاة

أيُّها الرفيعُ المتسامي، يا منْ تركتَ عزَّةِ لاهوتكَ وأحببتَ حقارةَ طبعنا البشري لتصيرَ لنا نموذجاً بالتواضعِ، والإحتقار، نسألكَ بحقِّ ميلادكَ الطاهر وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكَ أنْ تمنحنا تواضعَ القلبِ واحتقارَ الذاتِ لكي نطويَ كلَّ علوٍّ بتشامخُ ضدَّ معرفتكَ، ونعرفَ ذلَّنا ونعظِّمكَ أيُّها القدُّوس وحدك العظيمُ اسمك، ولكَ يليقُ المجدُ والعزَّةُ والقوة، آمين.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها : صعدَ يسوع في الخِفية، لأنّه لم يكن يبحث عن محاباة الناس، ولم يكن يستمتع برؤية مواكب الجموع تسير خلفه. من خلال صعوده في الخِفية إلى العيد، يمكننا القول أيضًا إنّ يسوع أرادَ أن يعطينا درسًا غامضًا. كلّ القوانين والأنظمة المفروضة على الشعب القديم، وبالتالي عيد المظال، كانت صورة عن الأمور المستقبليّة؛ كلّ ما كان صورة بالنسبة إليهم، أصبح حقيقة بالنسبة إلينا.

إذًا، لقد صعدَ يسوع إلى هذا العيد في الخِفية، لإعطاء الانطباع بأنّه بقي مُستترًا. في يوم العيد، بقي المخلِّص مخفيًّا، لأنّ يوم العيد هذا كان يرمز إلى منفى أعضاء جسد يسوع المسيح. في الواقع، ألا يمكن القول إنّ السكن في الخِيام يشبه النظر إلى هذه الحياة كرحلة حجّ أو منفى؟ هذا العيد كان عيد المظال أو الخِيام.

من جهة اخرى، نظمت بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، الأمسية الاحتفالية السنوية، لاستقبال عيد الميلاد المجيد، بمشاركة الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر.

شارك أيضًا الأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، والأب سليمان كشاشا المخلصي، نيابة عن سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك بالسودان، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكرمل.

تضمنت الأمسية الاحتفالية باقة من الترانيم الميلادية، بقيادة مختلف فرق الكورال بالكنيسة. وفي الختام، شكر الأب أنطونيوس الآباء الكهنة، على حضورهم، معبرًا عن امتنانه لجميع القائمين على الاحتفال.

الجدير بالذكر أن بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، تمتلك عددًا من فرق الكورال، لمختلف الأعمار السنية.