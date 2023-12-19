الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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مصر

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024 ومستندات تحريرها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الاعدادي، تزامنا مع كتابة استمارة دخول الامتحانات، من أجل لمعرفة تفاصيل عمل الاستمارة استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024

ويقدم "الدستور" خلال التقرير التالي تفاصيل عمل الاستمارة للطلاب:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024 عبر الموقع الإلكتروني لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

واشترط الوزارة، لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 -2024، استخدام البريد الإلكتروني للطالب، فيما يلزم على الطلاب في الشهادة الإعدادية 2023- 2024 إنشاء وتفعيل البريد الإلكتروني للطالب من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب.

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 على النحو التالي:-

اولًا: 5- أو 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء مطبوع عليها اسم الطالب.

ثانيا: دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا في البريد المصري.

ثالثا: تصوير إيصال دفع الرسوم الدراسية مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

رابعا: تسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

خامسا: عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية فئة عشرة جنيهات.

سادسا: شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.

سابعا: صورة بطاقة ولي الأمر.

ثامنا: حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وموعد إجراء الامتحانات

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024

ويستطيع طلاب لشهادة الإعدادية، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا وذلك بعد تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد.

على أن يتم تسجيل بيانات الطالب الاساسية وتحميل صورة الطالب وطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

ويجب أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب، على ان يستكمل  إجراءات الدخول حتى ظهور الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية، وكتابة البيانات المطلوبة ومنها العنوان ورقم الهاتف وتحميل الصورة الشخصية للطالب، ثم الضغط على حفظ البيانات، وطبع الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان وتقديمها بالمدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

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تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق التي يتم تجهيزها

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