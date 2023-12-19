استعدادا لتوزيعه على الطلاب.. الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت أولى ثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الصف الأول الثانوي بسرعة تسديد قيمة التأمين لاستلام التابلت، حتى تبدأ المدارس عفى تسليمه للطلاب خلال أيام، مؤكدة وصوله إلى مخازن الإدارات التعليمية.

وأعلنت الوزارة عن الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوي لاستلام التابلت، بعد سداد قيمة التأمين، وتضمنت صورة من شهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر، وإيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد، بالإضافة إلى صورتين من الإيصال، وإقرار تسليم التابلت من المدرسة، وإقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

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معلومات عن تابلت الثانوية العامة

1- تابلت الثانوية العامة 2024 لديه الكثير من المواصفات ومن ضمنها التصميم الخارجي المصنع من البلاستيك، ووجهة من الزجاج.

2- يزن نحو 525 جراما، يزيد على النصف كيلو جرام بقليل، ويبلغ طوله 10 سم، وعرضه 1 سم للحواف العلوية.

3- يعمل بنظام التشغيل أندوريد بإصدارين هما Marshmallow (0.6 Android)، ثم تم تطويره إلى الإصدار (Android 8.1) Oreo.

4- يحتوى على بطارية سعتها الإجمالية 7300 ملى أمبير، تحتاج 3 ساعات للشحن الكامل.

5- يتميز تابلت الثانوية العام بذاكرة تخزين تبلغ 32 جيجا بايت و3 جيجا بايت رام.

6- يحتوي على معالج يعمل بقوة 6.1 وشاشة التابلت من نوع LCD فئة PLS بمقاس 1.10 إنش بدقة 1200×1920 بيكسل.