الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسكندرية" تتسلم 40 ألف تابلت للصف الأول الثانوي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية  التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن تسلم الإسكندرية حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي “التابلت” بواقع 39938 جهازا.

وقال أبوزيد في تصريحات اليوم، إنه استلمت المخصّصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية التسع ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم.

100 جنيه بوليصة تأمين “التابلت المدرسي”

وشدَّد مدير المديرية على اتباع الإجراءات القانونية والاشتراطات التى وضعتها الوزارة وفى مقدمتها أن يقوم الطالب بعمل بوليصة تأمين بقيمة 100 جنيها بهيئة البريد، حرصًـا على عدم إتلاف “التابلت”، وأيضًـا في حالة وجود أي عطل يتم إصلاح الجهاز من الشركة التابعة بموجب هذا التأمين.

كما أكّد ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهى أصل بطاقة الرقم القومى وصورة منها، وأصل شهادة ميلاد الطالب، والرقم القومى له وصورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة، على أن يكون التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية للطالب في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري.

وكان قد شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أعمال المعرض الفني لطلاب مدرسة النصر للبنين بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، وعلا سليمان مدير عام إدارة وسط والنائب محمد جبريل والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالإسكندرية.

 

مديرية التربية والتعليم أجهزة الحاسب اللوحي جهاز التابلت محافظة الاسكندرية الصف الأول الثانوي

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