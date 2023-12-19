بين مستحقي سلع ومخالفات.. القاهرة تبرز جهودها في قطاع التموين (إنفوجراف)

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية والتي تستهدف ضبط الأسواق والتصدي لتداول السلع المخالفة.

ونشرت محافظة القاهرة انفوجرافا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل أرقام كل ما يخص التموين بالقاهرة بالإضافة لأعداد المخالفات في كافة أنواع السلع.

ويستعرض "الدستور" في تقريره جهود محافظة القاهرة في التصدي للمخالفات التموينية وبيانا بأعداد المستفيدين.

أولا: بيان المخابر



-69 مخبز قطاع عام

- 1888 مخبز قطاع خاص

- 57 مخبز لأغراض اخر

-إجمالي عدد المخابر البلدية 2014

-إجمالي الأرغفة المنصرفة 559846561

-إجمالي المخالفات بالمخابز 2073

ثانيا بطاقات التموين



- عدد البطاقات 2140662

-عدد الأفراد 6895808

- إجمالي المخالفات 127

ثالثا المواد البترولية

- 349 محطة بنزين

-إجمالي الاسطوانات 969777 اسطوانة منزلي

- إجمالي الاسطوانات التجارية 802440

-مخالفة بيع اسطوانات بأزيد من السعر الرسمي 24 مخالفة

- توقف عن النشاط دون إذن 2

- إجمالي عدد المخالفات 59

- مخالفات متنوعة 24

رابعا المضبوطات

- المصبوطات من السكر 1650 كجم

- المصبوطات من الأرز 12،55 طن

- المضبوطات من اللحوم 600 كجم

- المضبوطات من الدقيق 8،25 طن

- المضبوطات من المكرونة 600 كجم

- المضبوطات من زيت الطعام 4640 زجاجة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.