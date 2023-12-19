الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الغد": استشهاد 67 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على قطاع غزة

استشهاد
استشهاد

أكدت فضائية "الغد"، في نبأ عاجل، استشهاد 67 فلسطينيًا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 29 فلسطينيًا استشهدوا في قصف استهدف مربعًا سكنيًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بجانب إصابة العشرات بجروح خطيرة، بالإضافة إلى استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي استهدف مخيمات البريج والنصيرات وسط القطاع.

وفيما قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقد استهدف القصف مربعات سكنية كاملة، مما أدى لاستشهاد 16 فلسطينيًا، ولا يزال العشرات من الفلسطينيين تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي في المخيم.

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