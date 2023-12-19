"كم مرة سنبيع القمر".. مجموعة قصصية جديدة لـ أسامة علام عن دار الشروق

تصدر قريبا عن دار الشروق للنشر والتوزيع المجموعة القصصية الجديدة للروائي والقاص أسامة علام "كم مرة سنبيع القمر؟"، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تحل دورته الـ 55 آخر شهر يناير المقبل.

تدور قصص المجموعة بين مدينة نيويورك ومدن أخرى فى ولاية نيوجيرسى حيث يعيش الكاتب.

يرسم أسامة علام عوالمه الخاصة متفحصا المدن وعلاقتها بالبشر العابرين، في زمن أصبحت وحدة الفرد وعزلته علامة فارقة فى تاريخ المدن الكبرى، ويعيد تكوين عالم المدن المزدحمة بما يتناسب مع رحلته الدائمة للبحث عن المؤانسة التى أصبحت ضالة الجميع، يصاحب هؤلاء المهمشين الذين أربكتهم مدن براقة ومشتهاة، محاولا الانتصار للإنسان في جوهره الأصيل.

أسامة علام هو طبيب بيطرى مصرى يعيش فى نيويورك صدر له مجموعتان قصيصيتان هما "طريق متسع لشخص وحيد" وطقهوة صباحية فى مقهى باريسى" وأربع روايات هي "واحة الزهور السواء"، "تولوز.. أغنية أخيرة لأكورديون وحيد"، "الوشم الأبيض" و"الحى العربى"، تحتوى مجموعته الجديدة "كم مرة سنبيع القمر؟" على 30 قصة كل منها مزينة بلوحة للفنان محمود عبده.