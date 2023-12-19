الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربي يفقد شركتيّ «حلوان للآلات والمعدات» و«حلوان لمحركات الديزل»

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي فى زيارة مفاجئة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية، وحرص  الوزير على التواجد في الشركة باكرًا لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، كما تفقد خطوط الإنتاج المختلفة ومصنع الجلفنة على الساخن بالشركة والتي تقوم بتوفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل معدات الميكنة الزراعية ومعدات الحفاظ على البيئة وتجهيزات عربات النقل المختلفة وتصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة، مؤكدًا على أن "حلوان للآلات والمعدات" هي أول شركة رائدة فى الشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز وغيرها من آلات الورش، وتضم الشركة ماكينات متطورة للقطع بالمياه والليزر وتشارك في تنفيذ مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الصحي والعديد من المشروعات القومية الأخرى.

واضطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على آخر مستجدات المشروعات التي تنفذها شركة حلوان للآلات والمعدات ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، من بينها المشروعات الخاصة بتقديم الدعم الصناعى لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في ضوء التعاقدات بين الشركة (مصنع 999 الحربي) وعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم الدعم الصناعى لمشروع قطار (LRT) من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار والتي تعد من أهم مراحل تصنيعه، كما قام  الوزير بالتعرف على خطط التطوير والمشروعات المستقبلية بالشركة، مثنيًا على حرص شركة حلوان للآلات والمعدات للانفتاح على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في عدة مجالات،مشيرا بحرص الشركة على التكامل مع شركات الإنتاج الحربي الشقيقة بما يعود بالنفع على الإنتاج الحربي والوطن ككل، موضحًا أنه: " كان آخر مظاهر هذا التكامل مشاركة الشركة (مصنع 999 الحربى) بالتعاون مع أربعة جهات أخرى تابعة في تصنيع أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي وهي راجمة الصواريخ (رعد 200) والتي تم الإعلان عنها وتشرفنا بإطّلاع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليها خلال الشهر الجاري بإفتتاح معرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية، حيث قامت الشركة (مصنع 999 الحربي) بتصنيع القاذف الصاروخي الذي يمكن تزويد (رعد 200) به".

 

-تنتج محركات الديزل المجهزة للأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء

وزارة أيضا شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) تفقد خلالها خطوط الإنتاج بالشركة والتي تنتج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع وشاركت في مشروعات تطوير قناطر إسنا وحقن جوانب السد العالي بالسيليكات إلى جانب إنشاء المسارح المتنقلة وتطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد.

 

-تحويل مشرف مخازن بـ (مصنع 909 الحربي) للتحقيق

وجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بتحويل المسئول عن الجودة بالشركة (مصنع 999 الحربي) إلى التحقيق لعدم إتخاذه بعض الإجراءات اللازمة المتعلقة بمهام عمله والتي تؤثر على العملية الإنتاجية، كما قرر  الوزير تحويل مشرف المخازن وعدد (2) أمناء عهدة بالشركة (مصنع 909 الحربي) للتحقيق نظرًا لعدم إلتزامهم بإتباع أساليب التخزين السليمة لبعض الأصناف والمواد بمخازن الشركة والتي أدت إلى تراكمها دون تصنيفها بخلايا التخزين المناسبة.

 

-التأكد من مدى إلتزام العاملين بتطبيق آليات السلامة والصحة المهنية

حرص الوزير على التأكد من مدى إلتزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية وتحدّث مع العاملين بالشركتين عن قرب للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، مشددًا على أهمية إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العمل وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل، وأصدر توجيهات وزارية بإستمرار "حلوان للآلات والمعدات" و"حلوان لمحركات الديزل" في الحرص على التكامل مع مختلف شركات الإنتاج الحربي والسعي إلى التوسع في تنفيذ المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، والحرص على تأهيل العاملين بالشركتين (سواء فنيين أو مهندسين) بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي والوطن ككل مشددًا على أهمية تبادل الخبرات ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير وتحسين الأداء.

 

وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع 909 الحربي وتطوير المزلقانات LRT القطار الكهربائي

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