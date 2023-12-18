الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربي يهنيء السيسي بتجديد الثقة لولاية جديدة

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

هنأ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الرئيس السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 وتجدد ثقة المصريين بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة وهو ما يعكس وعي أبناء مصر بما تمر به البلاد والعالم بأسره من تحديات تستدعي قيادة رشيدة وقوية كما تعكس نتائج الانتخابات ونسبة التصويت حرص أبناء الوطن للاصطفاف خلف قيادتهم لاستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.

وأعلن الوزير أن "كل العاملين بالإنتاج الحربي يعاهدون الرئيس باستمرار دعمهم ومشاركتهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار  ١٠ أعوام ونجح بإقتدار في بناء وإدارة وتثبيت أركانها بسواعد أبناء مصر المخلصين"، داعيًا المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأن يسدد خطاه ويثبتها على طريق الحق ويرزقه دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح وطننا الغالي مصر وأن يعينه في استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.

المهندس محمد صلاح الدين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024 وزير الدولة للإنتاج الحربي قيادة الوطن

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