النيابة تحيل المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات فى الساحل للجنايات

أمرت نيابة الساحل، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهم بإنهاء حياة صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الساحل إلى محكمة الجنايات.

وتلقى قسم شرطة الساحل إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة عامل بها إصابات إثر ادعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر حداد، مصاب بجرح قطعى بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغا ماليا من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال وجودهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجي.

وتعدى المتهم على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.